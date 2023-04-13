Ведущие европейские клубы интересуются защитником «Монако» Дисаси

25-летний защитник «Монако» Аксель Дисаси заинтересовал ряд ведущих европейских футбольных клубов, сообщает Le Parisien.

По информации источника, на французского защитника претендуют «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

Сообщается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш лично заинтересован в приобретении игрока. Португалец уже проявлял интерес к подписанию защитника ещё прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь.

Конкуренцию парижанам в борьбе за игрока могут составить английские клубы. Скауты «Челси» и «Манчестер Сити» посетили матч 30-го тура чемпионата Франции «Нант» – «Монако» (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче Дисаси отметился забитым мячом.

В 30 матчах текущего сезона Лиги 1 французский защитник «Монако» отметился тремя голами и тремя ассистами.