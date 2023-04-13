Ведущие европейские клубы интересуются защитником «Монако» Дисаси

25-летний защитник «Монако» Аксель Дисаси заинтересовал ряд ведущих европейских футбольных клубов, сообщает Le Parisien.
По информации источника, на французского защитника претендуют «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».
Сообщается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш лично заинтересован в приобретении игрока. Португалец уже проявлял интерес к подписанию защитника ещё прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь.
Конкуренцию парижанам в борьбе за игрока могут составить английские клубы. Скауты «Челси» и «Манчестер Сити» посетили матч 30-го тура чемпионата Франции «Нант» – «Монако» (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче Дисаси отметился забитым мячом.
В 30 матчах текущего сезона Лиги 1 французский защитник «Монако» отметился тремя голами и тремя ассистами.
- 13 апреля 2023
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:46
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:13
-
20:10
-
19:59
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:17