«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: гости отыграли один мяч благодаря автоголу Маласии

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавляет Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте матча защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа срезал мяч в свои ворота и сократил разницу в счёте.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетис» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» встречались в 2020 году. Тогда «Севилья» отпраздновала победу в полуфинале Лиги Европы (2:1). В том сезоне из-за пандемии матчи плей-офф еврокубков проходили на нейтральном поле и в формате одной встречи.