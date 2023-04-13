«МЮ» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавлял Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Игра завершилась ничьей со счётом 2:2. На 14-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер открыл счёт в матче, на 21-й минуте австриец оформил дубль. На 84-й минуте рикошет от Тирелла Маласиа позволил «Севилье» отыграть один мяч, в компенсированное время автогол Гарри Магуайра сравнял счёт в матче.
На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетис» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.
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