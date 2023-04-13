«Фиорентина» разгромила «Лех» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Сегодня, 13 апреля, состоялся первый матч в рамках четвертьфинала Лиги конференций между «Лехом» и «Фиорентиной». Команды играли в Познани на одноимённом стадионе. Противостояние завершилось со счётом 1:4 в пользу гостей.

Голами в составе итальянского клуба отметились Артур Кабрал, Николас Гонсалес, Джакомо Бонавентура и Нанитамо Иконе.

В параллельном матче встречались «Андерлехт» и «АЗ Алкмар». В нём победу одержал бельгийский клуб.

В третьем матче вечера Лиги конференций на поле сошлись «Гент» и «Вест Хэм». Команды не выявили победителя, забив по голу. В составе английского коллектива мячом отметился Дэнни Ингс, в составе бельгийского — Уго Кейперс.

«Базель» и «Ницца» также сыграли вничью (2:2).