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«Фиорентина» разгромила «Лех» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

«Фиорентина» разгромила «Лех» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
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Сегодня, 13 апреля, состоялся первый матч в рамках четвертьфинала Лиги конференций между «Лехом» и «Фиорентиной». Команды играли в Познани на одноимённом стадионе. Противостояние завершилось со счётом 1:4 в пользу гостей.

Голами в составе итальянского клуба отметились Артур Кабрал, Николас Гонсалес, Джакомо Бонавентура и Нанитамо Иконе.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
1 : 4
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Кабрал – 4'   1:1 Вельде – 20'   1:2 Гонсалес – 41'   1:3 Бонавентура – 58'   1:4 Иконе – 63'

В параллельном матче встречались «Андерлехт» и «АЗ Алкмар». В нём победу одержал бельгийский клуб.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Мурильо – 22'   2:0 Ашимеру – 70'

В третьем матче вечера Лиги конференций на поле сошлись «Гент» и «Вест Хэм». Команды не выявили победителя, забив по голу. В составе английского коллектива мячом отметился Дэнни Ингс, в составе бельгийского — Уго Кейперс.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Ингс – 45+3'   1:1 Кейперс – 57'

«Базель» и «Ницца» также сыграли вничью (2:2).

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 2
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Амдуни – 26'   1:1 Моффи – 38'   1:2 Моффи – 45+1'   2:2 Амдуни – 71'
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