«Байер» дома сыграл вничью с «Юнионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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«Байер» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы дома не смог сломить сопротивление «Юниона» – 1:1.
В первом тайме команды нанесли в сторону ворот соперника по пять ударов, но так и не смогли забить.
На 51-й минуте встречи «Юнион» открыл счёт в матче благодаря усилиям своего бомбардира – нигерийца Виктора Бонифасе.
Бельгийцы вели в счёте на протяжении получаса, пока на 83-й минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц своим точным ударом не восстановил статус-кво. Ассистентский балл в свой актив записал Сердар Азмун.
Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в четверг, 20 апреля.
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