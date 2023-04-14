Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» дома сыграл вничью с «Юнионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Байер» дома сыграл вничью с «Юнионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии

«Байер» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы дома не смог сломить сопротивление «Юниона» – 1:1.

В первом тайме команды нанесли в сторону ворот соперника по пять ударов, но так и не смогли забить.

На 51-й минуте встречи «Юнион» открыл счёт в матче благодаря усилиям своего бомбардира – нигерийца Виктора Бонифасе.

Бельгийцы вели в счёте на протяжении получаса, пока на 83-й минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц своим точным ударом не восстановил статус-кво. Ассистентский балл в свой актив записал Сердар Азмун.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в четверг, 20 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Бонифас – 51'   1:1 Вирц – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023