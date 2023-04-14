«Байер» дома сыграл вничью с «Юнионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Байер» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы дома не смог сломить сопротивление «Юниона» – 1:1.

В первом тайме команды нанесли в сторону ворот соперника по пять ударов, но так и не смогли забить.

На 51-й минуте встречи «Юнион» открыл счёт в матче благодаря усилиям своего бомбардира – нигерийца Виктора Бонифасе.

Бельгийцы вели в счёте на протяжении получаса, пока на 83-й минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц своим точным ударом не восстановил статус-кво. Ассистентский балл в свой актив записал Сердар Азмун.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в четверг, 20 апреля.