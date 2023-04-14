Отец Пруцева: у Егора были предложения от грандов РПЛ

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева рассказал об интересе к сыну со стороны грандов Российской Премьер-Лиги.

«Переход в «Црвену» — это полностью его заслуга. Он был настроен проявить себя за границей. Когда прибыли в «Црвену», видно было, насколько ещё надо много работать, трудиться, чтобы соответствовать уровню игроков «Црвены». Поэтому ему пришлось очень много работать в плане отношения к футболу, в плане физического состояния. За полгода видно, как он возмужал физически. Это его плоды, его целеустремлённость, желание доказать, что он может играть в Европе.

У него были предложения в России, он мог здесь остаться, но у него было чёткое стремление попробовать себя за границей. Это были гранды РПЛ? Да. Первая тройка лидеров? Всё же плавает. Сегодня они в тройке, в пятёрке, а через два месяца — в десятке. Но, да, это были футбольные клубы хорошего уровня», – приводит слова Пруцева Metaratings.