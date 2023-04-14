«Интернасьонал» отказал ЦСКА в досрочном возвращении Марио Фернандеса — Globo Esporte
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ЦСКА хотел вернуть защитника Марио Фернандеса из «Интернасьонала».
Как сообщает Globo Esporte, московский клуб делал в «Интернасьонал» запрос о возможном возвращении футболиста, но получил отказ.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, трижды выигрывал с клубом чемпионат России. В составе сборной России Фернандес провёл 33 матча и забил пять голов.
После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету Фернандеса пять матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.
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