Вратарь сборной Армении: Владикавказ развивается, ремонтируют дороги, социальные объекты

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев рассказал об изменениях в родном Владикавказе в последнее время.

«Да, город развивается. В связи с этой ситуацией внутреннему туризму стали больше внимания уделять. В республике и раньше был горнолыжный курорт, а сейчас делают новый, ультрасовременный. Парк развлечений строят. Дороги, социальные объекты ремонтируются. Изменения заметны», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Станиславу Бучневу 32 года. Он начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Голкипер выступал в таких клубах, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень». В сезоне-2019/2020 Бучнев играл за воронежский «Факел», после чего перешёл в армянский «Пюник».