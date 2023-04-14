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Самарский отборочный турнир детского фестиваля «Чемпионата» стартует в конце апреля

Самарский отборочный турнир детского фестиваля «Чемпионата» стартует в конце апреля
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С 29 апреля по 29 июня 2023 года в Самаре на стадионе «Энергия» пройдёт отборочный турнир пятого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2014 года рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с организатором: 8 (987) 986-09-86, Тургенев Михаил.

Формат:

  • Количество игроков: 6+1
  • Игровое время: 2 тайма по 25 мин.
  • Размер поля: 55/35 м
  • Размер ворот: 5/2 м
  • Количество команд: 10 команд
  • Начало игр — с 11:00

Приглашаем жителей и гостей города поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона «Энергия»: г. Самара, ул. Демократическая, 57б.

Текущий состав участников:

1) ФЦ Раскат
2) Крылья советов 1
3) Крылья советов 2
4) КС Смена А
5) КС Смена Б
6) Смена Кинель
7) Форвард
8) ЦПФ Лада/Тольятти
9) Сокол/Самара

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в пятый раз подряд. Отборочные турниры проходят по всей стране, анонсы новых городов и дат будут добавляться по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», партнёр самарского турнира – компания «Кодес».

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