Самарский отборочный турнир детского фестиваля «Чемпионата» стартует в конце апреля

С 29 апреля по 29 июня 2023 года в Самаре на стадионе «Энергия» пройдёт отборочный турнир пятого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2014 года рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с организатором: 8 (987) 986-09-86, Тургенев Михаил.

Формат:

Количество игроков: 6+1

Игровое время: 2 тайма по 25 мин.

Размер поля: 55/35 м

Размер ворот: 5/2 м

Количество команд: 10 команд

Начало игр — с 11:00

Приглашаем жителей и гостей города поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона «Энергия»: г. Самара, ул. Демократическая, 57б.

Текущий состав участников:

1) ФЦ Раскат

2) Крылья советов 1

3) Крылья советов 2

4) КС Смена А

5) КС Смена Б

6) Смена Кинель

7) Форвард

8) ЦПФ Лада/Тольятти

9) Сокол/Самара

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в пятый раз подряд. Отборочные турниры проходят по всей стране, анонсы новых городов и дат будут добавляться по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», партнёр самарского турнира – компания «Кодес».