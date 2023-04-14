Булыкин: у «Динамо» на носу столетие — нужно набирать очки, чтобы на что-то претендовать

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 15 апреля.
«Я ожидаю, что «Динамо» победит в матче с «Пари НН». У клуба на носу столетие, поэтому нужны очки, чтобы на что-то претендовать. В противном случае руководство будет решать, как выходить из этой ситуации, и, возможно, задумается о смене тренерского состава.
У «Пари НН», конечно, есть шансы победить «Динамо», хоть они сейчас и в пике. Любая команда может победить при должной самоотдаче и большом желании. Если нижегородцы хорошо соберутся на эту игру, то могут достойно сыграть. Но я верю в «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 14 апреля 2023
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