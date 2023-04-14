Российский вратарь Бучнев: сборная Армении сейчас выглядит выгоднее российской

Голкипер ереванского «Пюника» Станислав Бучнев согласился с мнением, что сейчас для молодых игроков с армянскими корнями сборная Армении выглядит перспективнее российской.

«Зависит от того, кто чего от футбола хочет. В плане развития карьеры — да. Но ситуация может в один день развернуться на 180 градусов, а обратного пути уже не будет. История показывает, что всё возможно.

Смотрите, сейчас армянские футболисты не считаются легионерами в России. За них не надо платить никаких повышенных налогов. А если, допустим, завтра решат отменить это правило? Футболисты топового уровня, конечно, продолжат играть в клубах. Но остальным будут предпочитать пусть менее талантливых, но всё-таки своих игроков. Но если вас зовут в сборную и вы считаете нужным ей помочь — конечно, езжайте и помогайте. Возможно, потом на вас и в европейских чемпионатах обратят внимание. В этом плане — да, сборная Армении сейчас выглядит выгоднее российской», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.