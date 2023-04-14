Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу необходима операция

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешают румынскому специалисту сосредоточиться на работе.
«Как я себя чувствую? Вопрос не в том, как я себя чувствую. Мне нужна операция на ноге из-за коксоартроза. Мы обсудим с президентом и решим, что делать дальше. Проблема в том, что я должен её сделать, я не могу продолжать работать, ощущая сильную боль», – цитирует Луческу пресс-служба киевского клуба.
В матче 21-го тура «Динамо» сыграло вничью с ФК «Рух» (1:1) и, набрав 40 очков в 21 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата Украины команда Луческу сыграет с донецким «Шахтёром» 22 апреля. Бывший клуб Луческу лидирует в чемпионате с 49 очками.
- 14 апреля 2023
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