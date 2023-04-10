Луческу стало плохо после матча с «Минаем»

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу потребовалась медицинская помощь после матча чемпионата Украины с «Минаем». Динамовцы уверенно обыграли соперника со счётом 2:0, однако наставнику бело-синих победа далась очень тяжело, и, скорее всего, он пропустит ближайшие матчи своих подопечных.

«Я подошёл к авто Луческу и сказал: «Мистер, можно несколько слов относительно матча». И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь», – рассказал один из журналистов Football Hub.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ киевское «Динамо» идёт на четвёртом месте, набрав 39 очков после 20 матчей.