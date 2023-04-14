Тухель: мы все хотим взять реванш в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Наша победа на первый взгляд кажется невыполнимой, но в футболе может случиться что угодно. У игроков есть силы перед ответной игрой, мы все хотим взять реванш. Ожидаем положительного результата завтра в матче с «Хоффенхаймом», – цитирует немца пресс-служба клуба.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1. Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 апреля.

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