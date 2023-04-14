Тухель: мы все хотим взять реванш в матче с «Манчестер Сити»
Поделиться
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Наша победа на первый взгляд кажется невыполнимой, но в футболе может случиться что угодно. У игроков есть силы перед ответной игрой, мы все хотим взять реванш. Ожидаем положительного результата завтра в матче с «Хоффенхаймом», – цитирует немца пресс-служба клуба.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1. Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 апреля.
Материалы по теме
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:34
-
18:25
-
18:19
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:19
-
17:18
-
17:12
Партнерский контент