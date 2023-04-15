Павлюченко: при всём уважении к Карпину «Ростову» не хватит сил финишировать в тройке

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о том, какие команды станут призёрами Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/2023.

«Не знаю, что нужно будет делать «Спартаку», если они по итогу сезона не войдут в первую тройку РПЛ. Это должно будет решать руководство клуба. Мне кажется, «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет.

Надеюсь, что красно-белые будут вторыми в итоге. «Ростов» сейчас бьётся, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всём уважении к Карпину его команде не хватит сил», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.