Павлюченко: при всём уважении к Карпину «Ростову» не хватит сил финишировать в тройке

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о том, какие команды станут призёрами Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/2023.
«Не знаю, что нужно будет делать «Спартаку», если они по итогу сезона не войдут в первую тройку РПЛ. Это должно будет решать руководство клуба. Мне кажется, «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет.
Надеюсь, что красно-белые будут вторыми в итоге. «Ростов» сейчас бьётся, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всём уважении к Карпину его команде не хватит сил», — приводит слова Павлюченко Metaratings.
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
- 15 апреля 2023
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