Леонид Слуцкий отреагировал на слова Сергея Юрана о невылете «Пари НН» из РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о заявлении нового наставника «Пари НН» Сергея Юрана. Специалист заявил, что его команда не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.
«Слова Юрана про невылет «Пари НН»? Это правильный посыл игрокам. Когда приходишь в команду, которая терпит несколько неудач подряд, необходимо транслировать уверенность и понимание того, что всё будет хорошо. Наверняка Сергей Николаевич в это верит, и это посыл абсолютно всем – игрокам, болельщикам.
Вылететь напрямую будет сложно из-за турнирного положения «Торпедо» и «Химок», у «Пари НН» есть шестиочковый запас. Это очень много, учитывая, что «Химки» и «Торпедо» набрали только по 13 очков. Стыковых матчей, скорее всего, «Пари НН» не избежать, и у Юрана есть опыт проведения таких встреч. Думаю, он имел в виду, что через стыковые матчи «Пари НН» останется в РПЛ», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
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