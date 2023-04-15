Илья Ковальчук рассказал, что его сын занимается футболом в бразильском «Коринтиансе»

Бывший нападающий сборной России по хоккею и омского «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал, что его старший сын занимается футболом в системе бразильского «Коринтианса». Экс-хоккеист заявил, что в перспективе его ребёнок сможет играть за футбольную российскую национальную команду.

«Старший сын занимается футболом, я ездил в Бразилию его навещать. 14 лет, нужно всё под контролем держать. Система «Коринтианса», играет на поле по краям, может в середине. Его любимый — левый край, готовая перспектива для сборной России», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

В санкт-петербургском «Зените» играют семь бразильских игроков, часть из которых прошли через систему «Коринтианса», в том числе лучший бомбардир команды в текущем сезоне Малком.