Только два хоккеиста в XXI веке провели больше сезонов подряд с 40+ голами, чем Мэттьюс

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» и довёл свой снайперский счёт до 40 голов в нынешнем сезоне. Форвард проводит четвёртый чемпионат подряд с 40+ голами.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», 25-летний Мэттьюс вышел на третье место по количеству сезонов подряд с 40+ шайбами. Выше расположились два россиянина — Илья Ковальчук («Атланта Трэшерс» и «Нью-Джерси Дэвилз», шесть сезонов — с 2003/2004 по 2009/2010) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», пять сезонов — с 2005/2006 по 2009/2010). Мэттьюс стал лишь третьим игроком НХЛ в XXI веке, проведшим не менее четырёх сезонов подряд с 40+ шайбами.

Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, канадец провёл 12 сезонов подряд с 40+ голами. Второе место занимает Майк Босси (девять), третье — Люк Робитайл (восемь).

Кроме того, Мэттьюс вышел на единоличное четвёртое место в истории НХЛ по количеству сезонов с 40+ шайбами для центрфорвардов в возрасте до 26 лет. На счету американца пять таких чемпионатов. Он оставил позади таких легенд лиги, как Марсель Дионн, Брайан Троттье и Стив Айзерман. Больше таких сезонов в возрасте до 26 лет среди центральных нападающих провели только Марио Лемье (шесть), Дэйл Хаверчук (семь) и Уэйн Гретцки (восемь).

Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.