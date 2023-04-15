Кузнецов: клубы Медиалиги могут составить конкуренцию профессионалам

Главный тренер 2DROTS и бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова, заявившего, что клубы Медиалиги пропускали бы по восемь голов в каждом матче Российской Премьер-Лиги.

«Я бывший профессиональный футболист и считаю, что всё должно быть по регламенту и закону. Если 2DROTS хочет иметь профессиональный статус и играть в РПЛ, то начинать свой путь надо с низших лиг. И попытаться начать идти к своей цели. Но 2DROTS для этого надо многое менять и добавлять. Поэтому люди, когда делают заявления о желании играть в РПЛ и получить уайлд-кард, не представляют, как это тяжело — играть на том уровне.

Глушенков сказал, что команды из Медиалиги, играя в РПЛ, пропускали бы в каждом матче по восемь мячей? А он сам до какого уровня дошёл? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнёт по-другому говорить. В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке. Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», — приводит слова Кузнецова Metaratings.