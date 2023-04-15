Глушенков: Ларин смотрит наши игры, если не поздно — в 21:00 в СИЗО обрубают свет

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал об общении с бывшим директором академии «Чертаново» Николаем Лариным. Глушенков находился в структуре «Чертаново» в период с 2014 по 2018 год. Ранее Ларин был признан виновным по делу о мошенничестве.

«Общаюсь ли с Лариным? Письмами. Он всегда меня поддерживает, спрашивает, как дела у меня и ребят. В СИЗО в каждой камере есть телевизор. Он смотрит наши игры, если не поздно начинаем — в 21:00 обрубают свет. Первый тайм с «Зенитом» наверняка посмотрел. Желаю ему только сил и здоровья всё это пережить», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В текущем сезоне Максим Глушенков провёл в сумме 21 матч в Российской Премьер-Лиге за «Крылья Советов» и «Локомотив», забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Футболисту 23 года.