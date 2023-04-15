Илья Кутепов: видите, как «Торпедо» играет? «Спартак» отбивается на последних минутах

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о выступлении команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Было ли такое, что за тайм три пенальти ставят? Теперь бывало. Не знаю, были ли они, потому что повтор не видел.
Как я могу быть доволен игрой? Мы проиграли. Как можно быть довольным, когда проиграл? Можно проиграть 0:6 и быть довольным? Нет, конечно. При такой игре немного не повезло нам.
Понимаем все требования тренера. Видите, как играем? «Спартак» отбивается на последних минутах. «Спартак» отскочил? Конечно (смеётся)», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе. «Торпедо» (13) — 16-е.
- 15 апреля 2023
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