Защитник «Торпедо» Самсонов: не смотрим в таблицу, чтобы лишний раз не расстраиваться
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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о том, какой настрой должен быть у команды до конца сезона.
«Мы сейчас не смотрим в таблицу, чтобы лишний раз не расстраиваться. У нас все мысли о том, что надо побеждать в каждой игре. Когда будет конец чемпионата, тогда и посмотрим туда», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
После поражения от «Спартака» со счётом 1:2 «Торпедо» идёт последним в таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками. До 14-го места, позволяющего выбиться в стыковые матчи, московскому клубу не хватает четырёх очков.
34-летний левый защитник Самсонов сыграл в 18 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ, отдал одну голевую передачу и заработал восемь жёлтых карточек.
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