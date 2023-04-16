Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Александра Бубнова есть вопросы по судейству матча «Торпедо» — «Спартак»

У Александра Бубнова есть вопросы по судейству матча «Торпедо» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался по итогам матча команды с «Торпедо» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч получился очень весёлым. В первом тайме мы увидели три пенальти и полное преимущество «Спартака». По сути, игра шла в одни ворота. Красно-белые забили дважды, но должны были забивать больше. Во втором тайме было то же самое — по крайней мере, до удаления Литвинова. Если судить по моментам, счёт не соответствует характеру игры. Если бы «Спартак» реализовал все свои шансы, то забил бы шесть-восемь мячей. А в результате же команда Гильермо Абаскаля в матче, где преимущество было полностью на её стороне, едва не лишилась победы.

Что касается судейства, то к нему есть вопросы. Начну с третьего пенальти. Защитник «Торпедо» Артём Самсонов в этом эпизоде получил жёлтую карточку. Но здесь можно было вполне давать красную: игрок мог нанести травму сопернику! По поводу первого 11-метрового тоже можно подискутировать. Пенальти, на мой взгляд, сомнительный, такие ставить нельзя. В наше время подобные 11-метровые точно не назначали, это считалось неумышленной игрой рукой. Футболист, выпрыгивая, не может не вскинуть руки вверх и в стороны. Более того, в конкретном случае игрок «Торпедо» Нетфуллин не видел ни соперника, ни мяч. Как он мог умышленно сыграть рукой? В него просто попали!» — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Спартак» прервал серию неудач, оставшись вдевятером! Огненное дерби с тремя пенальти
«Спартак» прервал серию неудач, оставшись вдевятером! Огненное дерби с тремя пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023