Реднапп: в «Сити» хотели поберечь игроков, но им повезло в концовке матча с «Лестером»

Английский тренер Гарри Реднапп выразил мнение, что после проведённых замен «Манчестер Сити» мог упустить победу над «Лестером» в матче английской Премьер-лиги (3:1).
«Для «Манчестер Сити» могли быть неприятные последствия, когда ушли с поля Родри, Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Счёт стал 3:1, и у Мэддисона и Ихеаначо были отличные шансы. У «Манчестер Сити» больше не находилось чем ответить. Им это сошло с рук. Они внесли изменения и поберегли игроков, но сегодня им невероятно повезло.
У «Лестера» был импульс после забитого мяча. Они могли перевернуть ход игры, но это произошло из-за замен, которые провёл Гвардиола», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.
После победы «Манчестер Сити» набрал 70 очков и занимает второе место в таблице АПЛ после 30 туров, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.
- 16 апреля 2023
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