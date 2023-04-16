«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче женской Суперлиги

Вчера, 15 апреля, состоялся матч 5-го тура женского чемпионата России, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив». «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

Исход матча решил автогол футболистки «Локомотива» Насибы Гасановой на 52-й минуте. Победа позволила «Зениту» сравняться с ЦСКА в турнирной таблице. Обе команды набрали 15 очков в первых пяти матчах сезона. «Локомотив» располагается на третьей строчке, набрав 12 очков.

В других матчах игрового дня «Звезда» победила «Енисей» (3:0), ЦСКА обыграл «Рязань-ВДВ» (4:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а «Динамо» разошлось миром с «Ростовом» (0:0).

В 2022 году женскую Суперлигу выиграл «Зенит», ЦСКА стал вторым, а «Локомотив» — третьим.