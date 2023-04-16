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«Факел» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Факел» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 16 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» примет грозненский «Ахмат» на «Центральном стадионе профсоюзов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосавац, Шатара, Тимофеев, Камилов, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч команд в первом круге завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1. На гол Максима Максимова грозненцы ответили точными ударами Владимира Ильина и Гамида Агаларова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 22 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 17 очков.

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