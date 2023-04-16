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В «Галатасарае» заявили, что не знают об интересе ЦСКА и «Зенита» к защитнику Бардакчи

Директор «Галатасарая» по коммуникациям Дениз Гюлен прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Зенита» к защитнику Абдулкериму Бардакчи.

«Интерес ЦСКА и «Зенита» к Бардакчи? Мне ничего об этом неизвестно», — сказал Гюлен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что игроком интересуются российские клубы, а также команды с Ближнего Востока.

Контракт Бардакчи с турецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате Турции 22 матча, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, а ЦСКА — на четвёртой.