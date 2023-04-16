Ловчев: «Спартак» выглядел намного сильнее, пока не расслабился и не начал дурить

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» переиграл «Торпедо» со счётом 2:1.

«На мой взгляд, все пенальти были. Правильно в эфире про первый пенальти сказал Алексей Николаев — раньше бы, наверное, не поставили такой. А сейчас есть допуски, которые позволяют различные трактовки — по тем правилам, которые есть сегодня.

Когда возмущается тренер «Торпедо», я удивлён — ты возмущайся своими защитниками, которые за 45 минут делают три пенальти. Удивительно! В первом тайме красно-белые доминировали, соперник и близко рядом не стоял. А потом вдруг во втором тайме что-то произошло. Я очень удивлён – «Спартак» расслабился, и во втором тайме всё вполне могло кончиться и ничьей. У меня впечатление, что в перерыве в таких случаях, когда есть риск расслабона, нужно в раздевалке ставить орало, чтобы тонус людям поднимать.

Ну вы ведёте 2:0, вы не забили два пенальти, соперник намного слабее, разница огромна — ну добивайте соперника, люди на вас пришли посмотреть, доставьте болельщику радость! Но нет, начинаются мучения, два удаления. Если по Литвинову нет вопроса по дисциплине, он обрезал и сам побежал исправлять, пошёл на фол, то Мартинс — это просто штраф. Человек аплодирует судье, уже имея жёлтую карточку… Вы вдесятером играете, что ты делаешь?

Или ты просто наёмник, которому всё равно? Ну ты видишь — тяжело, в 10 человек играете, что ты творишь?! «Спартак» выглядел намного сильнее, пока не расслабился и не начал дурить. Вышли, по фигу всё… У меня вопрос — если бы в первом тайме был счёт 5:0, вы бы пешком стали ходить? Что за отношение такое?» – написал Ловчев в своём телеграм-канале.