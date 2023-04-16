Матч «Челси» — «Реал» обслужит Орсато. Модрич называл судью одним из худших на ЧМ-2022

Бригада судей под руководством итальянца Даниэле Орсато будет работать на игре «Челси» с «Реалом», сообщает официальный сайт UEFA.

Следует отметить, что во время ЧМ-2022 хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич называл итальянского рефери одним из худших.

Бригада во главе с Орсато уже обслуживала ответный матч между «Реалом» и «Челси» в Лиге чемпионов. Это произошло в 2021 году на полуфинальной стадии. Тогда «Челси» на домашнем стадионе обыграл «Реал» со счётом 2:0 и вышел в финал соревнования.

Ответная встреча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов – 2022/2023 пройдёт во вторник, 18 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча – в 22:00 мск.

На игру «Наполи» – «Милан» назначен поляк Шимон Марциняк. Встреча также состоится 18 апреля.

Марциняк обслуживал прошлогодний ответный матч между «Реалом» и «Челси» на «Сантьяго Бернабеу». Победу в том матче одержал лондонский клуб (3:2). Однако этого не хватило, чтобы выйти в следующую стадию турнира. По сумме двух матчей сильнее был «Реал» – 5:4.