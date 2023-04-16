«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в заключительном матче 23-го тура РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый счёт — 0:0.

В первом тайме команды в основном обменивались дальними ударами. На седьмой минуте после удара головой защитника «Зенита» Вячеслава Караваева мяч угодил в перекладину ворот Сергея Песьякова. Во втором тайме «Зенит» чаще подбирался к воротам хозяев, но сине-бело-голубые промахивались из выгодных позиций. В одной из контратак «Ростова» Карасёв указал на «точку», когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос в подкате сбил полузащитника хозяев Кирилла Щетинина. В этот момент сразу два мяча оказались на поле, один из которых был брошен с трибуны. В дальнейшем VAR зафиксировал фол за пределами штрафной площади Михаила Кержакова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.