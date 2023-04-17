Пеллегрини: Моуринью посоветовал мне пока не бить пенальти

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, автор одного из трёх голов римлян в ворота «Удинезе» в матче 30-го тура, рассказал, почему не стал бить пенальти в этот раз. В прошлый четверг в матче с «Фейеноордом» (0:1) Лоренцо не сумел реализовать пенальти и теперь уступил право пробить Бриану Кристанте.

«Было важно выиграть, потому что у нас была возможность, зная результаты конкурентов, улучшить турнирное положение. Это отличный день. Впереди нас ждут другие важные матчи, с этого момента мы начинаем думать о четверге, а после снова сосредоточимся на Серии А. Я думаю, что психологически мы стали лучше.

Почему не стал бить пенальти сегодня? Это было решение тренера. Я был готов взять на себя ответственность, как обычно, но Моуринью сказал мне, что, учитывая контекст и мои личные переживания, важно освободить разум. Он хотел, чтобы я не тяготился этим. Я буду готов бить следующий пенальти, если понадобится», – сказал Пеллегрини в интервью DAZN.

Отметим, что Кристанте также не реализовал пенальти, попав в штангу, но, к счастью болельщиков «Ромы», на добивание успел Эдоардо Бове. Что касается Пеллегрини, то Лоренцо затем отличился сам, и этот гол стал для капитана первым в чемпионате, забитым с игры, за 560 дней. То есть Пеллегрини не мог забить не с пенальти в Серии А с октября 2021 года. Празднуя гол, полузащитник отблагодарил болельщиков, развернувших плакат в поддержку капитана с надписью: «И в хорошие, и в плохие времена».