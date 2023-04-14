Моуринью: у нас нет Холанда. Мы такие, какие есть

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал проблемы своей команды в атаке в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Фейеноордом».

«У нас нет Холанда в нападении. Мы такие, какие есть, мы всегда стараемся выкладываться по максимуму.

Ребята выложились с достоинством и силой, у нас был шанс добиться результата в гостях, но этого не произошло, и мы проиграли», – приводит слова Моуринью Football Italia.

Вчера, 13 апреля, римский клуб на выезде минимально уступил «Фейеноорду» (0:1). «Рома» нанесла 17 ударов по воротам соперника, однако лишь два из них пришлись в створ.

На 43-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота нидерландской команды. Исполнять удар вызвался полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Однако его выстрел с 11-метровой отметки угодил в левую стойку ворот.