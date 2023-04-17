Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу».

«Мы не любим выигрывать из-за фаворитизма в судействе. Есть и другие клубы, в частности тот, который обратился в суд, и которому исторически отдавалось предпочтение», — приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, ранее прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.

Сообщалось, что «Реал» будет принимать участие в суде против «Барселоны».

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