Тебас: дело Негрейры — самый большой репутационный ущерб испанскому футболу в истории
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас хочет, чтобы президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил на внеочередном заседании организации с объяснениями по делу о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Негрейре.
«Настало время для объяснений, важно, чтобы он приехал на заседание Ассамблеи 19 апреля и выступил перед остальными клубами. Это самый большой репутационный ущерб, который был нанесён испанскому футболу за всю его историю. Более двух месяцев, и мы увидим, сможет ли он прояснить больше, чем в письмах, которые он отправил в УЕФА и ФИФА», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
«Барселона» — «Жирона». Обзор матча 28-го тура Ла Лиги.
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