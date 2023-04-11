Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тебас: дело Негрейры — самый большой репутационный ущерб испанскому футболу в истории

Тебас: дело Негрейры — самый большой репутационный ущерб испанскому футболу в истории
Комментарии

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас хочет, чтобы президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил на внеочередном заседании организации с объяснениями по делу о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Негрейре.

«Настало время для объяснений, важно, чтобы он приехал на заседание Ассамблеи 19 апреля и выступил перед остальными клубами. Это самый большой репутационный ущерб, который был нанесён испанскому футболу за всю его историю. Более двух месяцев, и мы увидим, сможет ли он прояснить больше, чем в письмах, которые он отправил в УЕФА и ФИФА», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

«Барселона» — «Жирона». Обзор матча 28-го тура Ла Лиги.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
Catalunya Radio: Лапорта отправил в ФИФА и УЕФА письма по делу Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023