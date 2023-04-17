Бородюк: если у иностранных тренеров результатов нет, можно обратить внимание на россиян

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк призвал клубы РПЛ обратить внимание на российских тренеров.

«Может ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту»? Нет, «Зениту» никто борьбу не навяжет. Будут бороться за второе место «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Я думаю, что «Зенит» досрочно станет чемпионом, потому что в РПЛ конкуренции для «Зенита» на данный момент нет.

Возвращение Юрана и Талалаева? Сложно говорить, они пока только провели первые матчи. Надо смотреть в дальнейших матчах, как они будут себя проявлять. Вы понимаете, у нас в СМИ как: мы иностранных тренеров восхваляем. Не очень понятно, почему к ним такое отношение. Если иностранные тренеры добиваются результата — хорошо, но если результатов нет, то, на мой взгляд, многие руководители клубов могут обратить внимание на российских специалистов. Потому что многие наши игроки и тренеры прошли большую европейскую школу. Мне хотелось бы, чтобы доверяли нашим тренерам, потому что их очень много работает и во Второй, и в Первой лигах. Им просто нужно доверять», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».