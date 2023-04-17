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«Нам предстоит пройти долгий путь». Де Брёйне — об ответном матче с «Баварией» в ЛЧ

«Нам предстоит пройти долгий путь». Де Брёйне — об ответном матче с «Баварией» в ЛЧ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Нам ещё предстоит пройти долгий путь. Мы не в том положении, когда осталось сыграть минут 50 и можно отзащищаться. Нам предстоит сыграть 95 минут, многое может случиться. Все знают о сумасшедших результатах во многих играх, так что нам придётся показать нашу первоклассную игру. Я не думаю, что мы должны пройти дальше, нам нужно просто показывать свою игру. Мы начинаем заново и знаем, что нам будет тяжело. Что касается «Баварии», то у них много качественных футболистов, но мы бы предпочли иметь три мяча преимущества, а не отставания», — приводит слова Де Брёйне The Independent.

Первый матч в Манчестере выиграли хозяева 3:0. Ответная встреча пройдёт 20 апреля в Мюнхене.

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