«Нам предстоит пройти долгий путь». Де Брёйне — об ответном матче с «Баварией» в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Нам ещё предстоит пройти долгий путь. Мы не в том положении, когда осталось сыграть минут 50 и можно отзащищаться. Нам предстоит сыграть 95 минут, многое может случиться. Все знают о сумасшедших результатах во многих играх, так что нам придётся показать нашу первоклассную игру. Я не думаю, что мы должны пройти дальше, нам нужно просто показывать свою игру. Мы начинаем заново и знаем, что нам будет тяжело. Что касается «Баварии», то у них много качественных футболистов, но мы бы предпочли иметь три мяча преимущества, а не отставания», — приводит слова Де Брёйне The Independent.
Первый матч в Манчестере выиграли хозяева 3:0. Ответная встреча пройдёт 20 апреля в Мюнхене.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 17 апреля 2023
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