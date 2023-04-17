Обляков: не было ощущения, что результат с «Уралом» подвисает. Была уверенность в победе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что не беспокоился за результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1). Клуб из Екатеринбурга отыграл один мяч на 66-й минуте и в дальнейшем имел несколько моментов для того, чтобы сравнять счёт.
«Был ли момент, когда почувствовали, что результат подвисает? Не сказал бы так, действовали в обороне уверенно. Надеялись победить, не думали, что сможем её упустить. Лично у меня была уверенность, что всё будет хорошо», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
ЦСКА в 23 матчах чемпионата России набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущих на третьем и втором местах «Спартака» и «Ростова» на одно и два очка соответственно.
- 17 апреля 2023
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