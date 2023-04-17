Кузьмичёв — о Цорне: высокомерный человек с явно завышенной самооценкой

Экс-глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о взаимоотношениях с бывшим спортивным директором железнодорожников Томасом Цорном, назвав функционера высокомерным человеком с завышенной самооценкой.
«Непосредственно с ним не общался, но говорил с коллегами из «Спартака». Они многое рассказали, что он там тоже «наработал», плюс добавили историй коллеги из «Локомотива».
Достаточно высокомерный человек с явно завышенной самооценкой, который каким-то образом получил назначение что в «Спартак», что в «Локомотив». Думаю, за счёт «Спартака» и «Локомотива» он стал состоятельным человеком, чего ему в Германии и не снилось.
Чтобы было понятно — деятельность Цорна, занимавшего между прочим должность спортивного директора в «Локомотиве», на деле сводилась к посредничеству между иностранными агентами футболистов и клубом. Своего рода посредник от агентов», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».
- 17 апреля 2023
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