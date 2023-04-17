Лапорта — о «деле Негрейры»: ненормально, что группа людей пытается навредить «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о «деле Негрейры».

«У нас есть документы, доказывающие, что никогда не было никаких платежей, которые должны были повлиять на результаты соревнований. Мы запросили расследование по этому вопросу. Ненормально, что какой-то человек или группа людей пытаются навредить нашему клубу таким грязным способом. Мы хотим, чтобы это дело было расследовано в полной мере. Если суд признает какое-либо физическое или юридическое лицо за пределами клуба виновным в использовании этого для неправомерного поведения в своих интересах, тогда «Барселона» как клуб будет защищать свою честь. Мы станем уже потерпевшей стороной в этом деле.

629 отчётов, 43 видео. У нас всё ещё есть все технические отчёты от судей. Они существуют, вопреки мнению некоторых людей, которые говорили, что они исчезли», — приводит слова Лапорты Marca.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.