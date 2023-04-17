Президент «Барселоны» высказался о деле Негрейры на пресс-конференции

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с делом Энрике Негрейры. Клуб подозревают в подкупе бывшего руководящего лица судейского комитета Испании.

«Мы здесь для того, чтобы прояснить весь шум вокруг нашего клуба. «Барселона» всегда была образцом честной игры и высоких спортивных ценностей. Как у клуба с огромной историей у нас есть недоброжелатели. Из-за зависти, обид или других спортивных вопросов. У них никогда ничего не было на нас. Они хотят подорвать наш престиж, но им никогда это не удавалось и не удастся сейчас.

Когда появились первые новости о деле Негрейры, некоторые СМИ сразу же отреагировали на это с целью нанесения ущерба нашему клубу, это не совпадение. Барселона» никогда не преследовала цели заполучить несправедливое спортивное преимущество. Никогда. Система правосудия сама сказала об этом. Они не смогли найти доказательств того, что клуб покупает судей, потому что их не существует!

«Барселона» получала технические судейские отчёты, и все они отражены в бухгалтерии клуба с отчётами и полной прозрачностью», — приводит слова Лапорты Marca.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

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