Игрок «Пари НН» Майга охарактеризовал Сергея Юрана

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга назвал главного тренера команды Сергея Юрана уверенным и спокойным человеком.

«Сергей Юран — уверенный и спокойный. Он очень грамотный человек, а это очень важно для команды», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что контакты с Юраном вёл казанский «Рубин», который недоволен результатами под руководством Юрия Уткульбаева. Юран занял вакантное место в «Пари НН» после ухода Артёма Горлова, а казанский клуб назначил на эту должность Рашида Рахимова. Начало нынешнего сезона Юран провёл в «Химках», которые покинул в августе 2022 года. Он подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона с автоматическим продлением в случае невылета.