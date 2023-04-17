Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Майга охарактеризовал Сергея Юрана

Игрок «Пари НН» Майга охарактеризовал Сергея Юрана
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга назвал главного тренера команды Сергея Юрана уверенным и спокойным человеком.

«Сергей Юран — уверенный и спокойный. Он очень грамотный человек, а это очень важно для команды», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что контакты с Юраном вёл казанский «Рубин», который недоволен результатами под руководством Юрия Уткульбаева. Юран занял вакантное место в «Пари НН» после ухода Артёма Горлова, а казанский клуб назначил на эту должность Рашида Рахимова. Начало нынешнего сезона Юран провёл в «Химках», которые покинул в августе 2022 года. Он подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона с автоматическим продлением в случае невылета.

Материалы по теме
Юран рассказал о будущем защитника Тихого в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023