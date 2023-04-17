Юран рассказал о будущем защитника Тихого в «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о будущем в команде защитника Дмитрия Тихого, который сейчас находится в расположении нижегородцев. Наставник отметил, что о подписании контракта с футболистом говорить пока рано.
«Дмитрий обратился к нам, хотел играть с командой, поддерживать форму. Я не имел права отказать ему. Он как игрок относится максимально ответственно к своей работе. Да, Тихий тренируется с нами, но он не сможет принять участия в матчах за нашу команду. Потому что заявки закрыты.
Пока рано говорить о подписании контракта. Естественно, я бы с большим удовольствием оставил в команде квалифицированного игрока. А может, ему в мае предложит «Зенит» или «Спартак». Так что всё будет зависеть от его предложений в конце сезона», — приводит слова Юрана Sport24.
- 17 апреля 2023
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