Радимов: железнодорожники явно на подъёме, провели очередной отличный матч

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Три главных разочарования: «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург». «Крылья» обязаны были обыгрывать «Химки», если не хотят оказаться в зоне стыков. Тем более перед своими болельщиками и против соперника, который уже почти сдался. «Уралу» дифирамбы мы пели осенью, теперь можно говорить обратное. Очень бы не хотелось, чтобы команда перестала играть и думала только о Кубке, футбол за такое часто наказывает. «Оренбург»: полный провал и фиаско команды, которую мы также часто хвалили за игру. Но сегодня команда заслуживает не похвалы, а первого места в моем личном антирейтинге за сокрушительное домашнее поражение.

Теперь к тем, кто порадовал: ЦСКА. Пять побед подряд, к тому же последняя победа в Екатеринбурге, где сделать это сложно. Быть может, не совсем по игре, но чрезвычайно важная в борьбе за медали. «Краснодар». Южане набрали ход и логично обыграли лихорадящий «Сочи». Важно, что команда в каждой игре забивает больше двух мячей, – хороший атакующий потенциал у «Краснодара» и видно, что нащупали свою игру. «Локомотив». Обыграть в гостях «Оренбург» и набить четыре мяча – это классно! Явно на подъёме железнодорожники, провели очередной отличный матч», – написал Радимов в своём телеграм-канале.