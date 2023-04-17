«Историческое событие». Дасаев — о ретроматче «Победа» между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Обязательно надо проводить такие матчи. Правильно, что решили организовать, — всё-таки историческое событие. Это будет хорошо для нас, болельщиков и для всех тех, кто помнит историю», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Матч состоится 1 мая на поле стадиона чемпионата мира «Волгоград Арена» и начнётся в 20:00.

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла с московским «Спартаком». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.