Арбитр Федотов заступился за судей после критики из-за пенальти в пользу ЦСКА

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1.

«На 54-й минуте футболист ЦСКА упал в штрафной площади «Урала», игра продолжилась, но к эпизоду вернулись. Работавший на VAR Бобровский позвал Безбородова к монитору, и тот назначил 11-метровый. Это «пенальти по видео», абсолютно не левый. Движение ногой было, это фол по неосторожности. Но, не позови Бобровский Безбородова на просмотр повтора, никакого бы 11-метрового не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Назначенный в пользу красно-синих пенальти реализовал нападающий Фёдор Чалов.