«Арбитр матча «Спартака» психологически надломился». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ

В минувшие выходные основное внимание в контексте судейства привлёк матч «Торпедо» и «Спартака». Три пенальти в пользу красно-белых в первом тайме, два удаления у них же во втором. Но интересные события происходили и в других встречах.

Специально для «Чемпионата» судейство в 23-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его прямая речь.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



«Крылья Советов» — «Химки» — 0:0

Шафеев хорошо отработал игру. Но, к сожалению, ему 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст. Не следит молодой человек за весом, склонен к полноте. Не только департамент, а вообще никого это не должно устраивать, даже если Шафеев хорошо судит и двигается — в 30 лет все хорошо двигаются. Это же влияет и на работу, и на имидж. Он глубоко ошибается, если думает, что, попав в РПЛ, добился чего-то сверхъестественного и может больше за собой не следить. Я бы на месте руководства не допускал Шафеева до матчей, пока он не скинет вес до нужных параметров. Возьмите Безбородова и Шафеева — по возрасту это папа и сын. Но на 50 выглядит второй.

Что касается игры, Шафеев не показал две жёлтые карточки — на 22-й и 89-й минутах.

Оценка Шафеева — 8,2.

Рафаэль Шафеев Фото: ФК «Крылья Советов»

«Динамо» — «Пари НН» — 3:1

Чистяков хорошо провёл игру. На 64-й минуте ему прилетел сложный эпизод. После прострела Скопинцев попытался блокировать мяч, выставил руку в сторону, и мяч в неё попал. Чистяков к моменту не успел, его обрезали. VAR вмешался, и арбитр назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо».

На 90+4-й минуте Чистяков находился в хорошей позиции и назначил пенальти в ворота «Пари НН» уже самостоятельно. Тюкавин первым успел к мячу, и случился фол по неосторожности.

Оценка Чистякова — 7,9 (8,3).

«Урал» — ЦСКА — 1:2

На 54-й минуте футболист ЦСКА упал в штрафной площади «Урала», игра продолжилась, но к эпизоду вернулись. Работавший на VAR Бобровский позвал Безбородова к монитору, и тот назначил 11-метровый. Это «пенальти по видео», абсолютно не левый. Движение ногой было, это фол по неосторожности. Но не позови Бобровский Безбородова на просмотр повтора, никакого 11-метрового не было бы.

На 55-й минуте Безбородов самостоятельно назначил пенальти в ворота ЦСКА. Футболиста «Урала» обхватили и завалили руками и телом на газон, когда мяч подлетал к нему. Правильное решение арбитра. По жёлтой карточке можно подумать, но учитывая, что игроки двигались от ворот, без неё действительно можно обойтись.

Оценка Безбородова — 7,9 (8,3).

«Сочи» — «Краснодар» — 0:2

Мешков посидел, подумал и хорошо отработал. На восьмой минуте не показал жёлтую игроку «Сочи» за наступ. Рабочая ситуация.

Оценка Мешкова — 8,3.

«Сочи» — «Краснодар» Фото: ФК «Сочи»

«Торпедо» — «Спартак» — 1:2

Первый эпизод, который многим показался спорным, — пенальти на 12-й минуте. В верховой борьбе футболист «Спартака» сыграл плечом, защитник «Торпедо» выставил руку, и мяч в неё попал. VAR в лице Левникова вмешался и позвал Шадыханова к монитору. Арбитр назначил 11-метровый — я считаю, правильно. Игрок «Спартака» правила не нарушал — просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. А рука футболиста «Торпедо» была в неестественном положении и увеличивала площадь тела, локоть находился выше плеча.

На 39-й минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый без показа жёлтой карточки. Игрок «Торпедо» совершил фол по неосторожности, так что арбитр правильно разобрался. А вот на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок «Торпедо» в безрассудной манере прыгнул в соперника, и арбитр, возможно, не увидел самого контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонову следовало показать красную карточку, однако арбитр дал жёлтую, потому что после контакта игрок «Торпедо» максимально быстро согнул ногу, и она ушла вскользь. Думаю, у Шадыханова сработала голова, и после двух пенальти он просто не стал нагнетать. Разобрался в эпизоде, молодец.

На 68-й минуте Шадыханов правильно показал вторую жёлтую карточку Литвинову. Игрок «Спартака» стелился в подкате, пытаясь сыграть в мяч, и не успел. Соперник стремился через него перепрыгнуть, но произошёл контакт — сначала левой ноги с телом, а потом правой с плечом и головой.

Теперь о втором удалении у «Спартака». Футболисты должны знать, что все эти похлопывания — это тоже жёлтые карточки. Проблема в том, что кто-то за такое наказывает, а кто-то нет. Департамент должен донести это до судей — пускай либо все показывают карточки, либо никто. Иначе получается некрасиво, и у клубов появляются вопросы. А так, Шадыханов правильно разобрался. Мартинс проявил неуважение к арбитрам.

Эпизоды с 11-метровыми — сложные, Шадыханову действительно тяжело было увидеть нарушения. Но эти походы на VAR его подломили, и он начал пропускать очевидные нарушения, неправильно трактовать моменты, перестал показывать жёлтые — Рыбуса точно надо было наказывать за удар соперника рукой по лицу. Произошёл психологический надлом, и я понимаю почему — Шадыханов в этом плане неустойчив, и надо над этим работать.

Оценка Шадыханова — 7,4.

Павел Шадыханов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:4

Как много говорят о «Спартаке», и как мало говорят об этом матче. А ведь в Оренбурге моментов было побольше.

На 10-й минуте «Локомотив» забил. После передачи от Дзюбы мяч коснулся игрока «Оренбурга» и отскочил к Камано, который находился за линией офсайда. Да, защитник пытался сыграть в мяч, но это не контроль. Что Казарцев сказал помощнику? Тот в эпизод не полез, VAR в лице Бобровского — тоже. В итоге арбитр неправильно засчитал гол. Это ошибка Казарцева и всей бригады.

Следующий эпизод — 11-метровый в ворота «Оренбурга». Я считаю, что Камано симулировал. Он упал и схватился за правую ногу, хотя контакт, если он и был, случился, когда игрок «Локомотива» уже завалился на газон. Камано уже не контролировал мяч, не шёл к нему, а просто исполнял. Следовало остановить игру, показать футболисту «Локомотива» жёлтую карточку и назначить свободный удар. Бобровский в эпизод опять же не вмешался.

Также был момент, когда футболист «Оренбурга» сыграл в мяч, а Баринов этого не сделал и ударил соперника по голеностопу. Сейчас начнут говорить, что между игроками было маленькое расстояние и контакт был незначительным. Но они везде были незначительными — что в матче «Динамо», что у «Спартака». Одни будут говорить про фол по неосторожности, другие — про незначительный контакт. А где грань и как VAR её определить? Почему Бобровский не позвал Казарцева?

Оценка Казарцева — 6,8.

«Факел» — «Ахмат» — 1:1

Хорошо отработал Галимов, не стал докапываться и мельчить. Единственный эпизод случился на 40-й минуте. Галимов показал, что для него это вообще не нарушение, а VAR решил, что фол случился за штрафной. Я на повторах вижу, что мяч находился на линии, которая относится к штрафной, и что рука Божина выполнила функцию шлагбаума. Изначально она упиралась в газон, но потом футболист «Факела» зачем-то стал её вытягивать и ложиться, прикрывая путь мячу. Следовало назначить 11-метровый удар.

Оценка Галимова — 7,9 (8,3).

Роман Галимов Фото: ФК «Факел»

«Ростов» — «Зенит» — 0:0

Всего один эпизод: на 60-й минуте Карасёв назначил 11-метровый удар, и VAR в лице Кукуяна вмешался. К монитору звать не пришлось, потому что это фактическая ошибка — само нарушение произошло за штрафной. Правильное решение — штрафной удар. А на второй мяч внимания обращать не нужно: он лежал далеко, и футболисты двигались не к нему, а к воротам.

Оценка Карасёва — 7,9 (8,3).

Нормальный тур, хоть две игры и вывалились. У Шадыханова всё было сложно, но как такового скандала не случилось. Был бы, если бы «Торпедо» забило второй гол. Для меня куда серьёзнее ошибки были в матче «Оренбург» — «Локомотив».