«Арбитр матча «Спартака» психологически надломился». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ

В минувшие выходные основное внимание в контексте судейства привлёк матч «Торпедо» и «Спартака». Три пенальти в пользу красно-белых в первом тайме, два удаления у них же во втором. Но интересные события происходили и в других встречах.
Специально для «Чемпионата» судейство в 23-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его прямая речь.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Крылья Советов» — «Химки» — 0:0
Шафеев хорошо отработал игру. Но, к сожалению, ему 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст. Не следит молодой человек за весом, склонен к полноте. Не только департамент, а вообще никого это не должно устраивать, даже если Шафеев хорошо судит и двигается — в 30 лет все хорошо двигаются. Это же влияет и на работу, и на имидж. Он глубоко ошибается, если думает, что, попав в РПЛ, добился чего-то сверхъестественного и может больше за собой не следить. Я бы на месте руководства не допускал Шафеева до матчей, пока он не скинет вес до нужных параметров. Возьмите Безбородова и Шафеева — по возрасту это папа и сын. Но на 50 выглядит второй.
Что касается игры, Шафеев не показал две жёлтые карточки — на 22-й и 89-й минутах.
Оценка Шафеева — 8,2.
Рафаэль Шафеев
Фото: ФК «Крылья Советов»
«Динамо» — «Пари НН» — 3:1
Чистяков хорошо провёл игру. На 64-й минуте ему прилетел сложный эпизод. После прострела Скопинцев попытался блокировать мяч, выставил руку в сторону, и мяч в неё попал. Чистяков к моменту не успел, его обрезали. VAR вмешался, и арбитр назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо».
На 90+4-й минуте Чистяков находился в хорошей позиции и назначил пенальти в ворота «Пари НН» уже самостоятельно. Тюкавин первым успел к мячу, и случился фол по неосторожности.
Оценка Чистякова — 7,9 (8,3).
«Урал» — ЦСКА — 1:2
На 54-й минуте футболист ЦСКА упал в штрафной площади «Урала», игра продолжилась, но к эпизоду вернулись. Работавший на VAR Бобровский позвал Безбородова к монитору, и тот назначил 11-метровый. Это «пенальти по видео», абсолютно не левый. Движение ногой было, это фол по неосторожности. Но не позови Бобровский Безбородова на просмотр повтора, никакого 11-метрового не было бы.
На 55-й минуте Безбородов самостоятельно назначил пенальти в ворота ЦСКА. Футболиста «Урала» обхватили и завалили руками и телом на газон, когда мяч подлетал к нему. Правильное решение арбитра. По жёлтой карточке можно подумать, но учитывая, что игроки двигались от ворот, без неё действительно можно обойтись.
Оценка Безбородова — 7,9 (8,3).
«Сочи» — «Краснодар» — 0:2
Мешков посидел, подумал и хорошо отработал. На восьмой минуте не показал жёлтую игроку «Сочи» за наступ. Рабочая ситуация.
Оценка Мешкова — 8,3.
«Сочи» — «Краснодар»
Фото: ФК «Сочи»
«Торпедо» — «Спартак» — 1:2
Первый эпизод, который многим показался спорным, — пенальти на 12-й минуте. В верховой борьбе футболист «Спартака» сыграл плечом, защитник «Торпедо» выставил руку, и мяч в неё попал. VAR в лице Левникова вмешался и позвал Шадыханова к монитору. Арбитр назначил 11-метровый — я считаю, правильно. Игрок «Спартака» правила не нарушал — просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. А рука футболиста «Торпедо» была в неестественном положении и увеличивала площадь тела, локоть находился выше плеча.
На 39-й минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый без показа жёлтой карточки. Игрок «Торпедо» совершил фол по неосторожности, так что арбитр правильно разобрался. А вот на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок «Торпедо» в безрассудной манере прыгнул в соперника, и арбитр, возможно, не увидел самого контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонову следовало показать красную карточку, однако арбитр дал жёлтую, потому что после контакта игрок «Торпедо» максимально быстро согнул ногу, и она ушла вскользь. Думаю, у Шадыханова сработала голова, и после двух пенальти он просто не стал нагнетать. Разобрался в эпизоде, молодец.
На 68-й минуте Шадыханов правильно показал вторую жёлтую карточку Литвинову. Игрок «Спартака» стелился в подкате, пытаясь сыграть в мяч, и не успел. Соперник стремился через него перепрыгнуть, но произошёл контакт — сначала левой ноги с телом, а потом правой с плечом и головой.
Теперь о втором удалении у «Спартака». Футболисты должны знать, что все эти похлопывания — это тоже жёлтые карточки. Проблема в том, что кто-то за такое наказывает, а кто-то нет. Департамент должен донести это до судей — пускай либо все показывают карточки, либо никто. Иначе получается некрасиво, и у клубов появляются вопросы. А так, Шадыханов правильно разобрался. Мартинс проявил неуважение к арбитрам.
Эпизоды с 11-метровыми — сложные, Шадыханову действительно тяжело было увидеть нарушения. Но эти походы на VAR его подломили, и он начал пропускать очевидные нарушения, неправильно трактовать моменты, перестал показывать жёлтые — Рыбуса точно надо было наказывать за удар соперника рукой по лицу. Произошёл психологический надлом, и я понимаю почему — Шадыханов в этом плане неустойчив, и надо над этим работать.
Оценка Шадыханова — 7,4.
Павел Шадыханов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:4
Как много говорят о «Спартаке», и как мало говорят об этом матче. А ведь в Оренбурге моментов было побольше.
На 10-й минуте «Локомотив» забил. После передачи от Дзюбы мяч коснулся игрока «Оренбурга» и отскочил к Камано, который находился за линией офсайда. Да, защитник пытался сыграть в мяч, но это не контроль. Что Казарцев сказал помощнику? Тот в эпизод не полез, VAR в лице Бобровского — тоже. В итоге арбитр неправильно засчитал гол. Это ошибка Казарцева и всей бригады.
Следующий эпизод — 11-метровый в ворота «Оренбурга». Я считаю, что Камано симулировал. Он упал и схватился за правую ногу, хотя контакт, если он и был, случился, когда игрок «Локомотива» уже завалился на газон. Камано уже не контролировал мяч, не шёл к нему, а просто исполнял. Следовало остановить игру, показать футболисту «Локомотива» жёлтую карточку и назначить свободный удар. Бобровский в эпизод опять же не вмешался.
Также был момент, когда футболист «Оренбурга» сыграл в мяч, а Баринов этого не сделал и ударил соперника по голеностопу. Сейчас начнут говорить, что между игроками было маленькое расстояние и контакт был незначительным. Но они везде были незначительными — что в матче «Динамо», что у «Спартака». Одни будут говорить про фол по неосторожности, другие — про незначительный контакт. А где грань и как VAR её определить? Почему Бобровский не позвал Казарцева?
Оценка Казарцева — 6,8.
«Факел» — «Ахмат» — 1:1
Хорошо отработал Галимов, не стал докапываться и мельчить. Единственный эпизод случился на 40-й минуте. Галимов показал, что для него это вообще не нарушение, а VAR решил, что фол случился за штрафной. Я на повторах вижу, что мяч находился на линии, которая относится к штрафной, и что рука Божина выполнила функцию шлагбаума. Изначально она упиралась в газон, но потом футболист «Факела» зачем-то стал её вытягивать и ложиться, прикрывая путь мячу. Следовало назначить 11-метровый удар.
Оценка Галимова — 7,9 (8,3).
Роман Галимов
Фото: ФК «Факел»
«Ростов» — «Зенит» — 0:0
Всего один эпизод: на 60-й минуте Карасёв назначил 11-метровый удар, и VAR в лице Кукуяна вмешался. К монитору звать не пришлось, потому что это фактическая ошибка — само нарушение произошло за штрафной. Правильное решение — штрафной удар. А на второй мяч внимания обращать не нужно: он лежал далеко, и футболисты двигались не к нему, а к воротам.
Оценка Карасёва — 7,9 (8,3).
Нормальный тур, хоть две игры и вывалились. У Шадыханова всё было сложно, но как такового скандала не случилось. Был бы, если бы «Торпедо» забило второй гол. Для меня куда серьёзнее ошибки были в матче «Оренбург» — «Локомотив».
- 17 апреля 2023
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