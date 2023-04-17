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Арбитр Федотов объяснил, почему Безбородов не дал жёлтую игроку ЦСКА в моменте с пенальти

Арбитр Федотов объяснил, почему Безбородов не дал жёлтую игроку ЦСКА в моменте с пенальти
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти, случившийся в игре 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Уралом».

«На 55-й минуте Безбородов самостоятельно назначил пенальти в ворота ЦСКА. Футболиста «Урала» обхватили и завалили руками и телом на газон, когда мяч подлетал к нему. Правильное решение арбитра. По жёлтой карточке можно подумать, но, учитывая, что игроки двигались от ворот, без неё действительно можно обойтись», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Встреча между ЦСКА и «Уралом» завершилась победой армейцев со счётом 2:1. На гол футболистов московского клуба Антона Заболотного и Фёдора Чалова точным ударом с пенальти ответил хавбек уральцев Рай Влут.

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