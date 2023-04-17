Экс-игрок киевского «Динамо» и московского «Торпедо» Шкапенко скончался в возрасте 50 лет

Украинский бывший футболист Павел Шкапенко скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Бомбардир».

Шкапенко играл на позиции полузащитника. Он выступал в запорожском «Металлурге», киевских «Динамо» и ЦСКА, «Уралане» из Элисты, московском «Торпедо», ярославском «Шиннике», «Томи» из Томска и краснодарской «Кубани». Также Павел принимал участие в отборочных турнирах к чемпионату Европы 1996 года и чемпионату мира 1998 года в составе сборной Украины.

В матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 1993/1994 Шкапенко отметился забитым голом в ворота «Барселоны» и помог «Динамо» одержать победу со счётом 3:1. В составе динамовцев Павел шесть раз выигрывал чемпионат Украины, а также трижды побеждал в Кубке страны.