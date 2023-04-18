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«Реал» ответил на слова «Барселоны» о том, что мадридский клуб был близок к власти страны

«Реал» отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорта, который заявил, что мадридский клуб был близок к власти страны, а также судьи были на стороне «Королевского клуба», сообщает Marca.

На клубном телевидении «Реала» ответили на обвинения Лапорты, напомнив, что стадион «Барселоны» «Камп Ноу» открывал генеральный министр Испании Франко Хосе Солис Руис. Также каталонский клуб сделал Франко почётным членом клуба.

Также отмечается, что «Барселона» благодаря Франко трижды спалась от банкротства, а сам функционер был награждён тремя медалями.

После 29 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 73 очка. «Реал», в свою очередь, занимает второе место, набрав 62 очка.