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«Челси» — «Реал» Мадрид, «Наполи» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, видео

«Реал» снова накажет «Челси», а Кварацхелия пролетит мимо полуфинала Лиги чемпионов? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн Лиги чемпионов
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Сегодня станут известны два полуфиналиста главного еврокубкового турнира.

Привет, друзья! Пришло время ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Сегодня, 18 апреля, мы узнаем двух участников следующей стадии плей-офф.

«Челси» постарается организовать камбэк в противостоянии с «Реалом». Лондонский клуб неудачно проводит нынешний сезон и сможет попасть в следующий розыгрыш ЛЧ только в случае победы в нынешнем турнире. Задача очень сложная, ведь неделю назад «Реал» обыграл соперника в Мадриде — 2:0. Однако сам мадридский клуб в прошлом сезоне неоднократно доказывал, что отставание в два гола — не приговор.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В параллельном матче «Наполи» и «Милан» выяснят, кто попрощается с Лигой чемпионов. На «Сан-Сиро» хозяева обыграли соперника — 1:0, но в первой встрече гости играли без травмированного нападающего Виктора Осимхена. Судя по всему, лучший бомбардир Серии А примет участие в ответном матче, а с ним «Наполи» играет гораздо интереснее.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе игры начнутся в 22:00 мск. Подключайтесь к нашему онлайну и следите за всеми основными событиями четвертьфиналов.

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