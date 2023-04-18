«Реал» снова накажет «Челси», а Кварацхелия пролетит мимо полуфинала Лиги чемпионов? LIVE

Привет, друзья! Пришло время ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Сегодня, 18 апреля, мы узнаем двух участников следующей стадии плей-офф.

«Челси» постарается организовать камбэк в противостоянии с «Реалом». Лондонский клуб неудачно проводит нынешний сезон и сможет попасть в следующий розыгрыш ЛЧ только в случае победы в нынешнем турнире. Задача очень сложная, ведь неделю назад «Реал» обыграл соперника в Мадриде — 2:0. Однако сам мадридский клуб в прошлом сезоне неоднократно доказывал, что отставание в два гола — не приговор.

В параллельном матче «Наполи» и «Милан» выяснят, кто попрощается с Лигой чемпионов. На «Сан-Сиро» хозяева обыграли соперника — 1:0, но в первой встрече гости играли без травмированного нападающего Виктора Осимхена. Судя по всему, лучший бомбардир Серии А примет участие в ответном матче, а с ним «Наполи» играет гораздо интереснее.

Обе игры начнутся в 22:00 мск. Подключайтесь к нашему онлайну и следите за всеми основными событиями четвертьфиналов.